Курникова родила Иглесиасу двойню

Будут опять орать, что суперпереход за 20 в Китай

Мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них єбала (С)Ну що доб...

Что это было? Кого комментируем?Кто здесь?

Слидили? Тебе сколько лет то дырявый?

Ты уже у параши устроился на зарплату, дырявый? Или тебя бесплатно приходуют?

Пока только кроты подписывали бывших металлистов! При чем пачками. И ручки рыжий приложил к ликви...