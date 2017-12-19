Курникова родила Иглесиасу двойню

Известная в прошлом российская теннисистка Анна Курникова стала матерью, родив двойню испанскому певцу Энрике Иглесиасу.
Сообщается, что 36-летняя экс-спортсменка в минувшие выходные в Майами родила мальчика и девочку, которых назвали Николас и Люси.
Стоит отметить, что Курникова и Иглесиас встречаются с 2001 года. В 2003 Анна завершила карьеру из-за травмы, ее наивысшее достижение в одиночном разряде – 8 место.
Источник — TMZ
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