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Курникова родила Иглесиасу двойню

Мальчика и девочку назвали Николас и Люси

  • 19.12.2017 11:05
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Getty Images. Анна Курникова
© Getty Images. Анна Курникова

Известная в прошлом российская теннисистка Анна Курникова стала матерью, родив двойню испанскому певцу Энрике Иглесиасу.

Сообщается, что 36-летняя экс-спортсменка в минувшие выходные в Майами родила мальчика и девочку, которых назвали Николас и Люси.

Стоит отметить, что Курникова и Иглесиас встречаются с 2001 года.  В 2003 Анна завершила карьеру из-за травмы, ее наивысшее достижение в одиночном разряде – 8 место.

Источник — TMZ

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