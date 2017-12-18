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Юрий САПРОНОВ: «Понимаю решение Свитолиной и Цуренко»

Бизнесмен прокомментровал отсутствие лидеров украинского тенниса в матче FedCup с Австралией

  • 18.12.2017 22:03
  • 3901 просмотров
  • 5 комментария
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Sport.ua. Юрий Сапронов
© Sport.ua. Юрий Сапронов

Спонсор Элины Свитолиной прокомментировал Sport.ua отказ Cвитолиной и Леси Цуренко принимать участие в играх Кубка Федерации против Австралии.

«Это называется несчастный случай. Жеребьевка и матч в Австралии на траве. Представьте себе: они уедут из Австралии ориентировочно 20-25 января. И начнут подготовку к важнейшей американской хардовой серии, где два турнира высшей категории. Им надо вернуться или остаться в Австралии до 12-го февраля. Это другая работа, но и работа других мышц. И 2 недели нужно для того, чтобы потом перейти на хард. Так что я понимаю их решение», — заявил Сапронов.

Напомним, что ранее подтвердилась информация о том, что Свитолина и Цуренко не выступят в матче первого раунда Мировой группы II против Австралии. 

Автор — Игорь Зайцев, Sport.ua

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Комментарии
    kfleif69
      kfleif69, 18.12.2017 23:02
    +3
    И кто же будет играть с австралийками: "старая гвардия" - Бондаренко, Савчук... , "средняя" - Козлова или "молодые да ранние"?
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    Владимир Владимирович
      Владимир Владимирович, 18.12.2017 23:12
    +7
    Я за молодых, шансов у нас выиграть мало, а так хотя бы опыта наберутся.
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    fairplay
    online
      fairplay, 18.12.2017 23:22
    +4
    Владимир Владимирович, 18.12.2017 23:12
    шансов у нас выиграть мало
    Теперь увы.. В том-то и дело, что для нас отказ Леси и Элины это практически слив ((
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    solova63
    online
      solova63, 18.12.2017 23:43
    +2
    Ну по Элине все понятно! Ей нужно защищать целую кучу титулов и прилагающихся к ним очков. И все это совпало по времени. тут вопросов нет.
    А ЧТО НУЖНО ЗАЩИЩАТЬ ЛЕСЬКЕ? Я что-то пропустил, или она год назад тоже навыигрывала много-много всего?
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    knmua
    online
      knmua, 19.12.2017 11:42
    +4
    solova63, 18.12.2017 23:43
    Ну по Элине все понятно! Ей нужно защищать целую кучу титулов и прилагающихся к ним очков. И все это совпало по времени. тут вопросов нет.
    А ЧТО НУЖНО ЗАЩИЩАТЬ ЛЕСЬКЕ? Я что-то пропустил, или она год назад тоже навыигрывала много-много всего?
    ===========
    ты много пропустил, Леся занимает 42-ю позицию в рейтинге, ей нужно максимально хорошо выступить в штатах на харде и подняться максимально высоко в рейтинге, что бы обеспечить себе лучшую сетку посева на сезон.
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