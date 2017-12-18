Юрий САПРОНОВ: «Понимаю решение Свитолиной и Цуренко»

Спонсор Элины Свитолиной прокомментировал Sport.ua отказ Cвитолиной и Леси Цуренко принимать участие в играх Кубка Федерации против Австралии.

«Это называется несчастный случай. Жеребьевка и матч в Австралии на траве. Представьте себе: они уедут из Австралии ориентировочно 20-25 января. И начнут подготовку к важнейшей американской хардовой серии, где два турнира высшей категории. Им надо вернуться или остаться в Австралии до 12-го февраля. Это другая работа, но и работа других мышц. И 2 недели нужно для того, чтобы потом перейти на хард. Так что я понимаю их решение», — заявил Сапронов.

Напомним, что ранее подтвердилась информация о том, что Свитолина и Цуренко не выступят в матче первого раунда Мировой группы II против Австралии.