Экс-первая ракетка мира Сани Мирза пропустит Australian Open

Экс-первая ракетка мира в парном разряде не сыграет на Открытом чемпионате Австралии из-за травмы правого колена.

«У меня обнаружили «колено прыгуна», это невыносимо больно. Когда я хожу, всё в порядке, но мне больно менять направление и играть. Это самая большая проблема. Я могу бегать прямо, но делать упражнения с прыжками - нет.

Пару месяцев назадя общалась с врачом и он сказал мне отдохнуть несколько месяцев, а уже потом смотреть, что предпринимать - делать операцию или уколы. После двух месяцев боль не ушла.

Сейчас мы думаем, что делать, так что решение ещё не принято. Пока не могу сказать, когда я вернусь на корт, но точно не ранее, чем через пару месяцев. Надеюсь, я вновь буду здоровой».

Индийская теннисистка выигрывала Australian Open дважды: в 2009 году в миксте (с Бхупати), а в прошлом сезоне в парном разряде (с Хингис). В этом году 31-летняя уроженка Хайдебарада также играла в финале микста (с Додигом), но проиграла в решающем матче.