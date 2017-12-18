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Экс-первая ракетка мира Сани Мирза пропустит Australian Open

У индийской теннисистки проблема с коленом

  • 18.12.2017 19:52
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Метки
WTA Tennis
© WTA Tennis
Экс-первая ракетка мира в парном разряде не сыграет на Открытом чемпионате Австралии из-за травмы правого колена.
 
«У меня обнаружили «колено прыгуна», это невыносимо больно. Когда я хожу, всё в порядке, но мне больно менять направление и играть. Это самая большая проблема. Я могу бегать прямо, но делать упражнения с прыжками - нет.
 
Пару месяцев назадя общалась с врачом и он сказал мне отдохнуть несколько месяцев, а уже потом смотреть, что предпринимать - делать операцию или уколы. После двух месяцев боль не ушла. 
 
Сейчас мы думаем, что делать, так что решение ещё не принято. Пока не могу сказать, когда я вернусь на корт, но точно не ранее, чем через пару месяцев. Надеюсь, я вновь буду здоровой».
 
Индийская теннисистка выигрывала Australian Open дважды: в 2009 году в миксте (с Бхупати), а в прошлом сезоне в парном разряде (с Хингис). В этом году 31-летняя уроженка Хайдебарада также играла в финале микста (с Додигом), но проиграла в решающем матче.

Источник — Большой теннис Украины

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