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ФИЛИМА: «У Цуренко хорошие шансы выиграть Premier в следующем сезоне»

Капитан женской сборной Украины – о перспективах второй ракетки Украины

  • 14.12.2017 14:15
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XSPORT. Михаил Филима и Леся Цуренко
© XSPORT. Михаил Филима и Леся Цуренко

Капитан женской сборной Украины по теннису Михаил Филима оценил прошедший сезон в исполнении Леси Цуренко, а также выразил надежду на будущие победы украинки в Туре.

«Цуренко – большая молодец. Я знаю, что на протяжении всего сезона ее мучали травмы. Она с ними выходила на корт. Мое мнение, что этот сезон для нее удачный, потому что она сумела не только не упасть в рейтинге, но и подняться.

Думаю, что у Цуренко хорошие шансы выиграть Premier в следующем сезоне. Она показывает классную игру. Она на самом деле играет в хороший активный теннис. Они с тренером выбирают правильную тактику на каждый матч. Думаю, с каждым годом она будет только расти и расти за счет набранного опыта», – сказал  Филима.

Источник — Xsport

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