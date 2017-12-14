ФИЛИМА: «У Цуренко хорошие шансы выиграть Premier в следующем сезоне»

Капитан женской сборной Украины по теннису Михаил Филима оценил прошедший сезон в исполнении Леси Цуренко, а также выразил надежду на будущие победы украинки в Туре.



«Цуренко – большая молодец. Я знаю, что на протяжении всего сезона ее мучали травмы. Она с ними выходила на корт. Мое мнение, что этот сезон для нее удачный, потому что она сумела не только не упасть в рейтинге, но и подняться.



Думаю, что у Цуренко хорошие шансы выиграть Premier в следующем сезоне. Она показывает классную игру. Она на самом деле играет в хороший активный теннис. Они с тренером выбирают правильную тактику на каждый матч. Думаю, с каждым годом она будет только расти и расти за счет набранного опыта», – сказал Филима.