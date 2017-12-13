Азаренко получила wild card в основную сетку Australian Open

Экс-первая ракетка мира и двукратная чемпионка Открытого чемпионата Австралии получила приглашения в основной сетку турнира в Мельбурне.
Ранее 28-летняя теннисистка не стала заявляться на турнир по «защищённому рейтингу» и рисковала начинать выступление в квалификации, так как на данный момент она занимает 210-ю строчку рейтинга.
Отметим, что Азаренко не появляется в Туре с июля после того, как проиграла в четвёртом круге Уимблдона. В августе стало известно о том, что Виктория намерена судиться с отцом своего сына Лео, которого она родила в декабре 2016 года, за права на опеку над ребёнком, но пока не сообщалось о результатах процесса.
Также напомним, что недавно белоруска рассталась со своим тренером Майклом Джойсом, который теперь будет заниматься с Йоханной Контой, и тренером по физподготовке Эшконом Резазаде.
Новый сезон Азаренко планирует начать на турнире в новозеландском Окленде, где она также получила wild card в основную сетку.
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.