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Азаренко получила wild card в основную сетку Australian Open

Экс-первая ракетка мира все же сыграет в Мельбурне

  • 13.12.2017 07:24
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Экс-первая ракетка мира и двукратная чемпионка Открытого чемпионата Австралии получила приглашения в основной сетку турнира в Мельбурне.
 
Ранее 28-летняя теннисистка не стала заявляться на турнир по «защищённому рейтингу» и рисковала начинать выступление в квалификации, так как на данный момент она занимает 210-ю строчку рейтинга.
 
Отметим, что Азаренко не появляется в Туре с июля после того, как проиграла в четвёртом круге Уимблдона. В августе стало известно о том, что Виктория намерена судиться с отцом своего сына Лео, которого она родила в декабре 2016 года, за права на опеку над ребёнком, но пока не сообщалось о результатах процесса.
 
Также напомним, что недавно белоруска рассталась со своим тренером Майклом Джойсом, который теперь будет заниматься с Йоханной Контой, и тренером по физподготовке Эшконом Резазаде.
 
Новый сезон Азаренко планирует начать на турнире в новозеландском Окленде, где она также получила wild card в основную сетку.

Источник — Большой теннис Украины

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