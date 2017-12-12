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Цуренко и Свитолина не сыграют за Украину против Австралии

Теннисистки сосредоточатся на подготовке к личным турнирам

  • 12.12.2017 11:03
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Xsport
© Xsport
Капитан сборной Украины в Кубке Федерации Михаил Филима подтвердил информацию о том, что матч первого раунда Мировой группы II против Австралии пропустят лидеры нашей национальной команды Элина Свитолина и Леся Цуренко.

«Мы с пониманием относимся, когда игроки отказываются выступить за сборную, потому что есть весомые причины, почему они отказались. Поэтому, скорее всего, Элины Свитолиной и Леси Цуренко в матче с Австралией не будет.

У них был сложный год. У Элины первая победа была в Дохе и ей надо будет сразу же после кубка Федерации защищать этот титул. Ей будет тяжело, выступить за сборную в Австралии, играя на траве, а после этого перелететь в Доху и играть на харде. Это практически не возможно.

К, сожалению, в данном матче они не выступят».

Источник — Xsport

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