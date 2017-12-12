Стаховский начнет сезон челленджером в Плэйфорде

Украинский теннисист Сергей Стаховский начнет сезон 2018 года в Австралии. Первым турниром, на который заявлен киевлянин является челленджер с призовым фондом 75 000$ в Плэйфорде, стартующий первого января.

Стаховский не попал в основную сетку Открытого чемпионата Австралии, поэтому на второй неделе сезона 2018 примет участие в квалификации AUS Open.