Стаховский начнет сезон челленджером в Плэйфорде

Украинский теннисист Сергей Стаховский начнет сезон 2018 года в Австралии. Первым турниром, на который заявлен киевлянин является челленджер с призовым фондом 75 000$ в Плэйфорде, стартующий первого января.
Стаховский не попал в основную сетку Открытого чемпионата Австралии, поэтому на второй неделе сезона 2018 примет участие в квалификации AUS Open.
Источник — Sapronov-tennis.org
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.