Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Стаховский начнет сезон челленджером в Плэйфорде

Украинец будет пробиваться на Australian Open через квалификацию

  • 12.12.2017 10:49
  • 61 просмотров
  • 0 комментария
Метки
sapronov-tennis.org
© sapronov-tennis.org
Украинский теннисист Сергей Стаховский начнет сезон 2018 года в Австралии. Первым турниром, на который заявлен киевлянин является челленджер с призовым фондом 75 000$ в Плэйфорде, стартующий первого января.
 
Стаховский не попал в основную сетку Открытого чемпионата Австралии, поэтому на второй неделе сезона 2018 примет участие в квалификации AUS Open.

Источник — Sapronov-tennis.org

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.