Топ-5 самых неожиданных результатов 2017 года по версии АТР

Да действительно все возвращается. Когда этот псевдопатриот пиарился в зоне ато, а потом его зачм...

Молодець Роман

[quote d3volta, 12.12.2017 09:46]Владимир Шпак, 12.12.2017 09:32 Верно сказано, еще тем двум про...

крен поспоришь). все по делу! ....фан ШД