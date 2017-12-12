Топ-5 самых неожиданных результатов 2017 года по версии АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов подвела итоги уходящего года в отношении самых сенсационных результатов.
Первое место заняла победа Евгения Донского над Роджером Федерером во втором круге турнира в Дубае (3:6, 7:6(7), 7:6(5)).
Второе - победа Дениса Шаповалова в матче против Рафаэля Надаля на «Мастерсе» в Монреале (3:6, 6:4, 7:6(4)).
Третье – победа Давида Гоффена над Роджером Федерером в полуфинале Итогового турнира (2:6, 6:3, 6:4).
Четвертое - победа Дамира Джумхура над Стэном Вавринкой в первом круге турнира в Дубае (7:5(4), 6:3).
Пятое - победа Вашека Поспишила над Энди Марреем во втором раунде «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (6:4, 7:6 (5)).
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