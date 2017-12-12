Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Топ-5 самых неожиданных результатов 2017 года по версии АТР

ATP признала победу Донского над Федерером сенсацией года

  • 12.12.2017 10:27
  • 100 просмотров
  • 0 комментария
Метки
twitter.com/ATPWorldTour
© twitter.com/ATPWorldTour
Ассоциация теннисистов-профессионалов подвела итоги уходящего года в отношении самых сенсационных результатов.
 
Первое место заняла победа Евгения Донского над Роджером Федерером во втором круге турнира в Дубае (3:6, 7:6(7), 7:6(5)). 
 
 
Второе - победа Дениса Шаповалова в матче против Рафаэля Надаля на «Мастерсе» в Монреале (3:6, 6:4, 7:6(4)). 
 
 
Третье – победа Давида Гоффена над Роджером Федерером в полуфинале Итогового турнира (2:6, 6:3, 6:4).
 
 
Четвертое - победа Дамира Джумхура над Стэном Вавринкой в первом круге турнира в Дубае (7:5(4), 6:3).
 
 
Пятое - победа Вашека Поспишила над Энди Марреем во втором раунде «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (6:4, 7:6 (5)).

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.