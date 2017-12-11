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Элина Свитолина победила на выставочном турнире во Франции

Украинка становится победительницей первого розыгрыша Open Feminine Calvados

  • 11.12.2017 23:35
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twitter.com/fbleubnormandie
© twitter.com/fbleubnormandie
Украинка становится победительницей первого розыгрыша «Open Feminine Calvados».
 
В финале соревнований среди девушек, которые впервые в этом году проводятся в рамках выставочного турнира в Кане (Франция), Элина Свитолина обыграла француженку Одри Альби со счетом 7-5, 6-2 . Финальное противостояние продолжалось 69 минут.
 
Напомним, в 1/2 финала Элина праздновала победу над французской юниоркой Кларой Бурель.
 
23-летняя Альби, которая в рейтинге WTA занимает лишь 371-е место, вчера в полуфинале обыграла свою соотечественницу Полин Парментье (WTA 79). В этом году в финале 15-тысячника в Дижоне Одри была соперницей Анастасии Зарицкой, когда теннисистка еще выступала за Украину. Зарицкая потерпела обидное поражение в битве за титул, не сумев воспользоваться матчболами на своей подаче в решающей партии.
 
Свое выступление в WTA-туре в 2018 году Элина Свитолина начнет на кортах в Брисбене.

Источник — Большой теннис Украины

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