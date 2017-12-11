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Orange Bowl. Белоконь уступила в финале

Украинская теннисистка третий раз в сезоне проиграла лучшей юниорке мира Уитни Осигве

  • 11.12.2017 09:39
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БТУ. Маргарита Белоконь
© БТУ. Маргарита Белоконь

В решающем матче турнира высшей категории в Плантейшене 16-летняя украинка за 1 час 5 минут уступила лидеру посева - 15-летней американке Уитни Осигве: 1:6, 2:6.

Уроженка Киева уже в третий раз проиграла представительнице США в этом году: ранее Белоконь потерпела поражение от Осигве в первом круге юниорского US Open и полуфинале закрытого турнира категории B1 в американской Талсе.

Отметим, что ранее Маргарите не удавалось выиграть ни одного матча на турнирах категории А, а на данных соревнованиях она на пути к финалу обыграла троих сеяных теннисисток: Элишу Болтон (США, 3), Саду Нахиману (Бурунди, 15) и Нахо Сато (Япония, 5).

Показанный результат на Orange Bowl принесёт украинке 185 очков в зачёт юниорского рейтинга, благодаря которым она может дебютировать в Топ-30. На данный момент Белоконь занимает 88-ю строчку.

Источник — Большой теннис Украины

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