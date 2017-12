ФОТО ДНЯ. Серена Уильямс в виде украшения для елки

Международная благотворительная организация Women To Look Up To к рождественским праздникам выпустила необычные украшения для новогодней елки. Всего украшение выпустили в трех видах - певицы Бейонсе, первой женщины-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс.





Стоимость украшения — от 80 фунтов стерлингов (примерно 2900 грн). Средства, вырученные от продажи «Рождественских ангелов», организаторы обещают пустить на благотворительность.