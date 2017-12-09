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ФОТО ДНЯ. Серена Уильямс в виде украшения для елки

Теннисистка стала «Рождественским ангелом»

  • 09.12.2017 12:03
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Международная благотворительная организация Women To Look Up To к рождественским праздникам выпустила необычные украшения для новогодней елки. Всего украшение выпустили в трех видах - певицы Бейонсе, первой женщины-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс.
 
Стоимость украшения — от 80 фунтов стерлингов (примерно 2900 грн). Средства, вырученные от продажи «Рождественских ангелов», организаторы обещают пустить на благотворительность.

Источник — Sport.ua

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