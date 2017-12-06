Белоконь добыла первую победу в основной сетке турнира категории А

Юная украинская теннисистка Маргарита Белоконь стартовала с победы на турнире ITF Juniors высшей категории в США.
В первом круге соревнований в Плантейшене 16-летняя украинка в двух сетах разобралась с американской теннисисткой Элишей Болтон: 6-3, 6-0.
Следующей соперницей Белоконь станет 14-летняя датчанка Клара Таусон, которая уже обыгрывала нашу теннисистку на прошлой неделе во втором круге турнира Eddie Herr. Та встреча завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:1.
К сожалению, не удалось пробиться во второй круг Виктории Деме. 17-летняя киевлянка три часа боролась с тринадцатой сеяной Харрикейн Тайрой Блэк из США, но после уверенно проведённого стартового сета так и не смогла завершить матч победой: 6:2, 6:7(2), 6:7(5).
Источник — Большой теннис Украины
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