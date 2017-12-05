Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кубок Федерации. Сборная Австралии примет Украину в Канберре

Матч пройдет на траве

  • 05.12.2017 21:31
  • 111 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Стало известно место проведения матча Первого раунда соревнований во Второй Мировой группе Кубка Федерации между сборными Австралии и Украины.
 
Поединок пройдет 10-11 февраля 2018 года на травяных кортах Canberra Tennis Centre в столице Австралии Канберре.
 
Напомним, что за последние 10 лет Украина и Австралия уже четыре раза встречалась с австралийками: дважды поединки проходили в Украине (Харьковском Локомотиве — 2010 и 2017) и дважды в Австралии (2007 — Голд Кост, 2011 — Мельбурн).
 
Три поединка выиграла Украина (2007, 2011, 2017), один — Австралия (2010).
 
Сборные впервые сыграют между собой на траве. До этого команды играли между собой либо на харде (2007, 2017), либо на грунте (2010, 2011).
 
- Мы выбрали траву, потому что считаем, что именно на этом покрытии у нас есть шанс победить, — сказала капитан австралиек Алиша Молик.
 
В этом году Саманта Стосур высказала желание выступить за сборную Австралии.

Источник — Sapronov-tennis.org

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.