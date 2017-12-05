Кубок Федерации. Сборная Австралии примет Украину в Канберре

Стало известно место проведения матча Первого раунда соревнований во Второй Мировой группе Кубка Федерации между сборными Австралии и Украины.

Поединок пройдет 10-11 февраля 2018 года на травяных кортах Canberra Tennis Centre в столице Австралии Канберре.

Напомним, что за последние 10 лет Украина и Австралия уже четыре раза встречалась с австралийками: дважды поединки проходили в Украине (Харьковском Локомотиве — 2010 и 2017) и дважды в Австралии (2007 — Голд Кост, 2011 — Мельбурн).

Три поединка выиграла Украина (2007, 2011, 2017), один — Австралия (2010).

Сборные впервые сыграют между собой на траве. До этого команды играли между собой либо на харде (2007, 2017), либо на грунте (2010, 2011).

- Мы выбрали траву, потому что считаем, что именно на этом покрытии у нас есть шанс победить, — сказала капитан австралиек Алиша Молик.

В этом году Саманта Стосур высказала желание выступить за сборную Австралии.