Сборные Украины и Австралии сыграют на травяном корте в Канберре

Федерация тенниса Австралии объявила место проведения матчевой встречи с Украиной в феврале.

10-11 февраля украинские и австралийские теннисистки сыграют матч первого круга во Второй Мировой группе Кубка Федерации в обновленном Canberra Tennis Centre (Канберра, Австралия). Девушки сойдутся на травяном корте.

Капитан австралийской команды Алиша Молик отметила, что рассчитывает на выступление всех сильнейших представительниц национального тенниса.

«Это фантастическое преимущество, что мы можем провести встречу Кубка Федерации на домашнем корте. Мы надеемся увидеть очень громкую и патриотическою поддержку на трибунах. Мы выбрали травяное покрытие, так как считаем, что именно трава даст нам наилучшие шансы для победы. Эшли Барти, Дарья Гаврилова, Сэм Стосур и Кэйси Деллакуа - все потрясающие теннисистки и они намерены сделать все, чтобы наша команда преодолела этот барьер и попала в элитную восьмерку команд ФедКапа».

В 2017 году сборные Украины и Австралии также встречались в рамках Кубка Федерации, но на корте в Харькове, где «сине-желтые» оформили победу со счетом 3-1.

«Это важный матч для каждой из команд в перспективе попадания в Мировую группу, и мы ждем отчаянной борьбы, - подчеркивает Молик. - С украинками мы играли на выезде в этом сезоне и знаем, насколько они хороши. Элина Свитолина - шестая ракетка мира, поэтому будет тяжело, но мы в предвкушении от предстоящего испытания и ждем отличного противостояния».

Для сборной Украины, согласно официальной статистике на сайте FedCup, это будет первое выступление на командном турнире на траве. Напомним, на Уимблдоне-2017 Элина Свитолина и Эшли Барти встретились уже на старте соревнований - в упорном матче сильнее оказалась наша теннисистка (7-5, 7-6(8).