Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Australian Open. 20-летний кореец получил пропуск в основную сетку

В Азии разыграли wild card на Открытый чемпионат Австралии

  • 04.12.2017 18:16
  • 189 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Tennis Australia
© Tennis Australia
Лидер посева в турнире плей-офф за «wild card» в основную сетку австралийского мэйджора отдал своему сопернику по финалу Чже Ли всего два гема: 6-1, 6-1. 
 
Как и победительница плей-офф в женской сетке Ван Синьюй, 20-летний представитель Южной Корее впервые выступит в основе мэйджора. 
 
Напомним, в прошлом году «wild-card» на этих соревнованиях выиграл Денис Истомин, который уже во втором раунде Открытого чемпионата Австралии оставил за бортом турнира Новака Джоковича. 
 
- Очень счастлив, что смог победить, - признал Квон. - За последнее время мне пришлось пройти несколько трудных моментов, поэтому победа привнесет нечто позитивное в мою жизнь и я смогу закончить год на хорошей ноте. 
 
Australian Open-2018 стартует в Мельбурне 15 января.

Источник — Большой теннис Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.