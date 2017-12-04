Australian Open. 20-летний кореец получил пропуск в основную сетку

Лидер посева в турнире плей-офф за «wild card» в основную сетку австралийского мэйджора отдал своему сопернику по финалу Чже Ли всего два гема: 6-1, 6-1.

Как и победительница плей-офф в женской сетке Ван Синьюй, 20-летний представитель Южной Корее впервые выступит в основе мэйджора.

Напомним, в прошлом году «wild-card» на этих соревнованиях выиграл Денис Истомин, который уже во втором раунде Открытого чемпионата Австралии оставил за бортом турнира Новака Джоковича.

- Очень счастлив, что смог победить, - признал Квон. - За последнее время мне пришлось пройти несколько трудных моментов, поэтому победа привнесет нечто позитивное в мою жизнь и я смогу закончить год на хорошей ноте.

Australian Open-2018 стартует в Мельбурне 15 января.