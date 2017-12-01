Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Сложнее всего играть с Федерером»

Первая ракетка Украины Александр Долгополов поделился впечатлениями о матчах с легендарными теннисистами.

Где я люблю играть больше всего? Мне нравится турнир в Индиан-Уэллсе. Там очень умиротворенное место, всегда приятная погода, городок интересный. Там, по-моему, город с самым большим количеством миллионеров, то есть там все ухожено, отличная организация, хороший отель, достаточно еды, не много суеты. Сам турнир проходит где-то в пустыне, рядом с горами, весной из Лос-Анджелеса туда приезжают отдыхающие, но летом там нереальная жара. И еще мне нравится этот турнир, потому что там я хорошо играю (улыбается).

О матчах с Федером, Надалем и Джоковичем? У каждого из них свои плюсы.

Роджер Федерер играет очень быстро. Этого не видно на камерах, по телевизору все выглядит очень плавно и размерено, но на самом деле на корте все происходит гораздо быстрее. Из-за того насколько натурально построена его техника и передвижение, кажется, что он делает все как-то легко и непринужденно. Но на корте это очень быстро происходит, ты просто за ним не успеваешь, он забирает у тебя время. Ты постоянно очень много двигаешься, идет смена вращений, резанных, то коротко, то длинно, то вышел к сетке, все время ты находишься в напряжении. Он берет разнообразием и очень высокой скоростью. Когда я смотрю матчи по телевизору, то это не выглядит настолько впечатляюще, как когда ты играешь с ним на корте.

У Рафаэля Надаля свои сильные стороны - это бешеное вращение и то, что он левша. За счет этого вращения ему в половине матчей ничего больше не надо делать. Он вращает влево сопернику и большинство игроков просто не справляется, у кого не очень хороший удар слева. Надаль много матчей выигрывает за счет одной тактики - играть влево с одной своей руки. Но и за годы он, конечно, сильно усилился во всех аспектах, он и к сетке может выйти, подать может нормально и слева может сыграть стабильно, и резанные удары проходят. Он тоже прогрессировал с годами.

Многие говорят, что с Рафой играть сложнее всего, потому что он борется за каждое очко? Да, но с другой стороны, он дает и тебе играть. Большинство его мячей ложатся так, что это ты должен что-то сделать. Он вращает влево, но в основном не давит скоростью, а вращением пытается выбить тебя с корта. Бороться с ним в принципе можно, если ты хорошо играешь в свой теннис и работает подача. Да, как я говорил, у каждого свои особенности. На площадке Надаль стоит очень далеко, за счет этого можно использовать больше корта, потому что ему нужно перекрывать больше пространства. Так что, кому как по стилю, с тем и труднее играть.

Новак Джокович - это стабильность. Он не ошибается. Играет в плюс-минус одном ритме, немного его меняет. Очень хорошо переводит по линии, большинство игроков ведут игру через диагональ с одним каким-то переводом, а Джокович чаще бьет по линии. Это тяжело, в основном теннисисты привыкли, что ты делаешь удар и чуть-чуть смещаешься в бок, потому что, как правило, идет игра кроссами. На линию удар обычно переводят, если хотят уже забить мяч или выиграть очко. А Новак, наоборот, играет линиями, это непривычно, получаются немного другие траектории. Но в основном, конечно, это стабильность и защита.

С кем мне сложнее всего играть? С Федерером, я не могу понять, как принять его подачу. Если с остальными идет игра в розыгрышах, то есть, нет проблем принять подачу ни Надаля, ни Джоковича, то с Федерером, во-первых, в матчах со мной он все время показывает какие-то проценты подач под 70-80, при том что остальные поединки я смотрю у него от 60-70%. Если на тренировках у нас игра есть, я беру и сеты у него, то на матчах у меня шансов ноль, я принять его вообще не могу. На его подачах я перехожу с квадрата в квадрат, он подает или эйс, или я успеваю только дотрагиваться до мяча. Конечно, сложно, когда нет игры на его подачах, потом он пару раз рискует на твоей и все - счет 6-3, 6-3.

За счет чего мне удавалось обыграть Надаля? За счет своей обычной игры, я действовал агрессивно. На траве с ним проще играть, его вращение не имеет такого эффекта как на грунте или на харде. На харде, когда я праздновал победу, то я просто был очень уверен, был в форме, перед этим отлично провел два турнира и вот так сложилось. Почему Рафа стал хуже выступать на траве? Я без понятия, если честно. Смотря, как он сейчас играет на этом покрытии, я не знаю, как он тогда, в 2006-10, показывал такие результаты. Возможно, трава была чуть другая. Зависит ли это от соперников? Раньше на траве тоже были хорошо подающие теннисисты, как Энди Роддик, например. Но как то же он выиграл эти Уимблдоны и был в финалах. Не знаю, может быть тогда он показывал лучший уровень игры на траве. Тогда мы с ним на этом покрытии не встречались. Сейчас на траве он значительно слабее, чем на других покрытиях.

Что бы я сказал о современном уровне тенниса? Если раньше какие-то ведущие игроки были на голову сильнее […], то сейчас конкуренция сильно выросла, даже по сравнению с тем, когда я начинал играть. Когда я стоял в двадцатке рейтинга, и если соперник был, скажем, 70-й, то я должен был сильно плохо играть, чтобы проиграть. Сейчас достаточно быть просто не в лучшей форме, чтобы уступить и 50, и 100 ракетке мира, это вообще не вопрос.

Возможен ли новый Беккер или Надаль в наше время? Возможно, конечно, но это сложно. Если будет какой-то 16-летний игрок, который был бы как Надаль в этом возрасте, просто физически уже как мужик, и накаченный, и сильный... Но все должно так совпасть. Думаю, это маловероятно, но возможно.