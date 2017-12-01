Леся ЦУРЕНКО: «Не верила, что могу стать настоящим профессионалом»

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко рассказала о начале занятий теннисом и о спортсменах, на которых она равнялась в детстве.



- Начиналось у меня все в теннисе неплохо. Я помню, что первый месяц мы не занимались с ракетками. В группе в основном были маленькие дети, но в тоже время, присутствовали и все возраста. По-моему, была одна большая группа, и мы больше делали упражнения на ловкость, такое, что-то интересненькое. Затем тренер выдал нам ракетки и с этого все началось.



Моему первому тренеру я, вроде, понравилась. Было еще несколько ребят, с которыми я тренировалась. Тренер поговорил с моими родителями, сказал, что мне нужно заниматься индивидуально и делать физическую подготовку. В принципе, основные мои воспоминания, - это то, что у меня было 2-3 тренировки в день начиная с 7 лет, но мне это очень нравилось. Учитывая, что я туда ходила вприпрыжку (улыбается).



- Кто у Вас в детстве был кумиром?

- Когда я немножко выучила счет, начала понимать, что происходит на корте, тогда мы с папой больше всего смотрели Сафина и Кафельникова. Вставали даже в 4 утра, чтобы посмотреть Australian Open. За Кафельникова больше всего болели.



Да, я, как-то, не понимала, чем я занимаюсь, чем там люди занимаются. Помню, еще смотрела Андрея Медведева очень много, тогда мне казалось, что это люди из космоса, вроде они чем-то другим занимаюсь. Этот путь длинный, с 6-7 лет, до 16-17 он очень длинный и в таком маленьком возрасте толком не понимаешь, куда ты стремишься.



- А когда уже стало понятно, что теннис будет профессией?

- Я думаю, довольно поздно. Лет в 20 я восприняла, что это точно то, чем я буду заниматься очень серьезно. Даже, может быть, чуть-чуть позже. Я совсем не верила в то, что я могу быть настоящим профессионалом, больше в меня верили мои тренеры. Я очень сопротивлялась, спорила с ними, говорила: «Нет, я не могу, я не знаю, как они играют, у меня не получится». Хорошо, что так произошло, и спасибо им за то, что они в меня поверили. Теперь я играю профессионально и считаю это самым основным занятием в своей жизни.



- Какие качества маленькая Леся Цуренко хотела бы взять у профессиональной теннисистки Леси Цуренко?

- В детстве, в юности, я была очень целеустремленная, очень много выигрывала. Единственное, что часто встречалось, я могла даже сет выиграть 6:0, но продолжала думать, что я проиграю. Я была немного трусливая или не уверенная в себе, не знаю. Наверное, этого могла бы сейчас позаимствовать у себя, более взрослой.