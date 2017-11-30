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Радек Штепанек стал тренером Новака Джоковича

Завершивший карьеру чех будет готовить серба к новому сезону

  • 30.11.2017 23:02
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twitter.com/SkySportsNews
© twitter.com/SkySportsNews
Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович в следующем году начнет работу под руководством 38-летнего чеха Радека Штепанека.
 
Об этом теннисист объявил во время выхода в прямой эфир в Instagram. Джокович спросил у Штепанека, который завершил игровую карьеру, чем он теперь собирается заниматься. «Я ищу тренера, ты хочешь попробовать?» – спросил дальше серб. Бронзовый призер Игр в Рио согласился, а затем Новак подтвердил, что официально его новым тренером стал Штепанек.

Источник — Sportbox

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