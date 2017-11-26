Сборная Франции – победитель Кубка Дэвиса

Французские теннисисты в 10-й раз в истории одержали победу в главном матче Кубка Дэвиса.



Финальное очко в противостоянии с командой Бельгии одержал Лукас Пуиль, который в трех сетах обыграл Стива Дарсиса.





Напомним, в первый день команды обменялись очками в очных встречах, во второй французы одержали ключевую победу в парном поединке.



Все матчи финала:

День 1

Давид Гоффен (Бельгия) – Лукас Пуиль (Франция) – 7:5, 6:3, 6:1.

Жо-Уилфрид Цонга (Франция) – Стив Дарсис (Бельгия) – 6:3, 6:2, 6:1.

День 2

Ришар Гаске / Пьер Юг-Эрбер (Франция) – Рубен Бемельманс / Йорис де Лооре (Бельгия) – 6:1, 3:6, 7:6(2), 6:4

День 3

Давид Гоффен (Бельгия) – Жо-Уилфрид Цонга (Франция) – 7:6(5), 6:3, 6:2.

Лукас Пуиль (Франция) – Стив Дарсис (Бельгия) – 6:3, 6:1, 6:0.