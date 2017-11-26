Сборная Франции – победитель Кубка Дэвиса

Французские теннисисты в 10-й раз в истории одержали победу в главном матче Кубка Дэвиса.
Финальное очко в противостоянии с командой Бельгии одержал Лукас Пуиль, который в трех сетах обыграл Стива Дарсиса.
Напомним, в первый день команды обменялись очками в очных встречах, во второй французы одержали ключевую победу в парном поединке.
Все матчи финала:
День 1
Давид Гоффен (Бельгия) – Лукас Пуиль (Франция) – 7:5, 6:3, 6:1.
Жо-Уилфрид Цонга (Франция) – Стив Дарсис (Бельгия) – 6:3, 6:2, 6:1.
День 2
Ришар Гаске / Пьер Юг-Эрбер (Франция) – Рубен Бемельманс / Йорис де Лооре (Бельгия) – 6:1, 3:6, 7:6(2), 6:4
День 3
Давид Гоффен (Бельгия) – Жо-Уилфрид Цонга (Франция) – 7:6(5), 6:3, 6:2.
Лукас Пуиль (Франция) – Стив Дарсис (Бельгия) – 6:3, 6:1, 6:0.
Источник — Sport.ua
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