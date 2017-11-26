Кубок Дэвиса. Финал. Гоффен принес Бельгии второе очко

Сборная Бельгии сравняла счет в финальном матче Кубка Дэвиса против Франции.
Лучший бельгийский теннисист Давид Гоффен выиграл второй одиночный матч финала, в трех сетах одолев Жо-Уилфрида Цонгу.
Кубка Дэвиса. Финал
Давид Гоффен (Бельгия) – Жо-Уилфрид Цонга (Франция) – 7:6(5), 6:3, 6:2.
Таким образом, судьба финала решится сегодня в противостоянии Лукаса Пуиля (Франция) и Стив Дарсиса (Бельгия).
Источник — Sport.ua
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