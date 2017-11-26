Кубок Дэвиса. Финал. Гоффен принес Бельгии второе очко

Нехай йде в Динамо Київ, їм точно воротаря хорошого потрібно!!!

Ну и клуб эта "Заря"! Вернидуб в МЮ не пошел, Лунин - в Реал.Скоро кто-то Барсе откажет...

В Реале не очень школа вратарей, поэтому пожалуй правильно, что отказал. Лучше вырасти в значимог...

У нас все знаю, как кому лучше будет. Чет я думаю, что отец отказал не потому, что в запас покупа...

Как можно отказать Реалу?