Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кубок Дэвиса. Финал. Гоффен принес Бельгии второе очко

Судьба финала решится в последнем поединке

  • 26.11.2017 17:27
  • 240 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Давид Гоффен
© Getty Images. Давид Гоффен

Сборная Бельгии сравняла счет в финальном матче Кубка Дэвиса против Франции.

Лучший бельгийский теннисист Давид Гоффен выиграл второй одиночный матч финала, в трех сетах одолев Жо-Уилфрида Цонгу.

Кубка Дэвиса. Финал
Давид Гоффен (Бельгия) –  Жо-Уилфрид Цонга (Франция) –  7:6(5), 6:3, 6:2.

Таким образом, судьба финала решится сегодня в противостоянии Лукаса Пуиля (Франция) и Стив Дарсиса (Бельгия).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.