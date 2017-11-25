Кубок Дэвиса. Гаске и Эрбер принесли Франции победу в парном матче

День 2 • 25 ноября • Франция - Бельгия 2:1

Ришар Гаске / Пьер Юг-Эрбер - Рубен Бемельманс / Йорис де Лооре 6:1, 3:6, 7:6(2), 6:4

Со старта французский дуэт уверенно завладел инициативой, выиграв пять геймов подряд. Во второй партии бельгийцы впервые смогли выполнить брейк, преимущество не удержали, но затем взяли еще один гейм на подаче соперников и довели сет до победы.

Боевой получилась третья партия, в которой Гаске и Эрбер отыгрались с 3:5 и взяли сет на тайбрейке. Бемельманс и де Лооре первыми заработали брейкпоинты в четвертой партии, но французы подачу отстояли, а затем и сами сделали брейк. Ришар и Пьер-Юг, для которых это первое совместное выступление, сохранили отрыв до конца поединка. Борьба на корте продолжалась три часа. Отметим, что для Ришара Гаске, который заменил в стартовой заявке на финал Николя Маю, это был всего третий парный матч в этом году. Ранее в текущем сезоне француз сыграл две парные встречи в АТР-туре вместе с Люка Пуйе в Галле и на Мастерсе в Париже.

По итогам двух дней борьбы подопечные Янника Ноа лидируют 2:1. В пятницу свои одиночные матчи выиграли лидеры команд Жо-Вилфрид Цонга и Давид Гоффен, которым завтра предстоит открывать заключительный день финала. Цонга лидирует в статистике противостояний с Гоффеном 4-2 и в его активе остался их единственный очный поединок в этом году в финале в Роттердаме. Из шести общих матчей Жо-Вилфрид и Давид дважды играли на харде в зале (счет 1:1). На пятый раунд финала заявлены Люка Пуйе и Стив Дарсис.

Напомним, что сборная Франции борется за свой 10-й титул на турнире, а сборная Бельгии - за первый.