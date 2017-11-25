Матч Халеп - Шарапова назван лучшим в женском теннисе

Матч первого круга Открытого чемпионата США между россиянкой Марией Шараповой и румынкой Симоной Халеп признан лучшим на турнирах серии «Большого шлема» в 2017 году, информирует официальный сайт WTA.

Встреча, которая прошла 29 августа, завершилась победой Шараповой со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

Для россиянки это была первая встреча на турнирах «Большого шлема» после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Шарапова в итоге дошла до четвертого круга, где проиграла представительнице Латвии Анастасии Севастовой (7:5, 4:6, 2:6)