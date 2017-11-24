Свитолина приобрела дом в Англии

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина, которая закончила 2017 год в статусе 6-й ракетки мира, приобрела недвижимость в Великобратании.

«Мне нужно свое место, где мне хорошо и психологически комфортно, тем более в Англии я бываю чаще, чем в других странах, и тренируюсь там же», – сказала теннисистка.

Напомним, Свитолина встречается с британским игроком в крикет Рисом Толли.