Свитолина приобрела дом в Англии

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина, которая закончила 2017 год в статусе 6-й ракетки мира, приобрела недвижимость в Великобратании.
«Мне нужно свое место, где мне хорошо и психологически комфортно, тем более в Англии я бываю чаще, чем в других странах, и тренируюсь там же», – сказала теннисистка.
Напомним, Свитолина встречается с британским игроком в крикет Рисом Толли.
Источник — Новое время
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