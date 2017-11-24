Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Свитолина приобрела дом в Англии

Первая ракетка Украины стала обладательницей недвижимости в Великобритании

  • 24.11.2017 14:15
  • 354 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Рис Толли и Элина Свитолина
© Getty Images. Рис Толли и Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина, которая закончила 2017 год в статусе 6-й ракетки мира, приобрела недвижимость в Великобратании.

«Мне нужно свое место, где мне хорошо и психологически комфортно, тем более в Англии я бываю чаще, чем в других странах, и тренируюсь там же», – сказала теннисистка.

Напомним, Свитолина встречается с британским игроком в крикет Рисом Толли.

Источник — Новое время

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.