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Кубок Дэвиса. Расписание первого игрового дня

Сегодня в Лилле будут сыграны два одиночных поединка

  • 24.11.2017 11:53
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daviscup.com
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Сегодня состоятся первые матчи финала Кубка Девиса, в котором встречаются команды Франции и Бельгии.

В стартовый день будут сыгранны два одиночных поединка.

Первыми на корты Лилля выйдут Лукас Пуиль и Давид Гоффен. Поединок начнется в 15:00 по Киеву.

Матч Жо-Вильфрид Цонга – Стив Дарсис будет сыгран после завершения первого поединка.

Источник — Sport.ua

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