Кубок Дэвиса. Расписание первого игрового дня

Сегодня состоятся первые матчи финала Кубка Девиса, в котором встречаются команды Франции и Бельгии.
В стартовый день будут сыгранны два одиночных поединка.
Первыми на корты Лилля выйдут Лукас Пуиль и Давид Гоффен. Поединок начнется в 15:00 по Киеву.
Матч Жо-Вильфрид Цонга – Стив Дарсис будет сыгран после завершения первого поединка.
Источник — Sport.ua
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