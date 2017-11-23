Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Состоялась жеребьевка финала Кубка Дэвиса

Пуй, Цонга, Гоффен и Дарсис разыграют главный трофей национальных команд

  • 23.11.2017 21:24
  • 158 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Состоялась жеребьевка финала Кубка Дэвиса

Состоялась церемония жеребьевки финала Кубка Дэвиса Франция-Бельгия, который состоится 24-26 ноября в Лилле, Франция.

Пятница, 24 ноября

Люка Пуй(Франция) — Давид Гоффен (Франция)
Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — Стив Дарсис (Бельгия)

Суббота, 25 ноября
Гаске/Эрбер (Франция) — Бемельманс/де-Лооре (Бельгия)

Воскресенье, 26 ноября
Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — Давид Гоффен (Бельгия)
Люка Пуй (Франция) — Стив Дарсис (Бельгия)

Начало матчей: пятница и суббота 15-00 по киевскому времени, и в 14-30 в воскресенье.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    okrug9
      okrug9, 23.11.2017 22:19
    +1
    Люка Пуй(Франция) — Давид Гоффен (Франция). походу Франция уже выиграла
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.