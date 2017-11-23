Состоялась жеребьевка финала Кубка Дэвиса

Состоялась церемония жеребьевки финала Кубка Дэвиса Франция-Бельгия, который состоится 24-26 ноября в Лилле, Франция.
Пятница, 24 ноября
Люка Пуй(Франция) — Давид Гоффен (Франция)
Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — Стив Дарсис (Бельгия)
Суббота, 25 ноября
Гаске/Эрбер (Франция) — Бемельманс/де-Лооре (Бельгия)
Воскресенье, 26 ноября
Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — Давид Гоффен (Бельгия)
Люка Пуй (Франция) — Стив Дарсис (Бельгия)
Начало матчей: пятница и суббота 15-00 по киевскому времени, и в 14-30 в воскресенье.
Источник — Sport.ua
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