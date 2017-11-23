Состоялась жеребьевка финала Кубка Дэвиса

Класнючий стадион как для такого городка, у нас в УПЛ у половины команд такого нет.

забежал

угу.===Встреча в Эльбасане, именно в этом городе клуб из Корчи принимает своих соперников в еврок...

а когда ДК забивало, цыганков в офсайд не забежал?