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Знаменитая чешская теннисистка Яна Новотна умерла в возрасте 49 лет

В последние годы бывшая спортсменка боролась с онкологическим заболеванием

  • 20.11.2017 18:13
  • 3648 просмотров
  • 3 комментария
Метки
WTA. Яна Новотна
© WTA. Яна Новотна

Знаменитая чешская теннисистка, победительница Уимблдона-1998 Яна Новотна умерла 19 ноября в возрасте 49 лет. В последние годы бывшая спортсменка боролась с онкологическим заболеванием и умерла у себя дома в Чехии в окружении семьи.

За свою 14-летнюю профессиональную карьеру Новотна выиграла 24 чемпионских титула WTA, а также 76 титулов в парном разряде.

Она 12 раз побеждала на турнирах Большого шлема в парном разряде, но пиком ее карьеры стала победа на Уимблдоне в 1998 году в одиночке.

Также Яна дважды становилась серебряным призером Олимпиады в парном разряде и один раз завоевала бронзу в одиночном. В 2005 году спортсменку ввели в Зал теннисной славы.

Источник — Newsru.com

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Комментарии
    Ирина Стаценко
      Ирина Стаценко, 20.11.2017 18:29
    +14
    уходят легенды.земля пухом
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    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 20.11.2017 19:45
    +6
    Какой ужас, помню как они с хингис в 98 феерили, земля пухом
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    kostyasumy
      kostyasumy, 20.11.2017 22:58
    +1
    Моя любимая теннисистка... Симпотная такая была, улыбалась так искренне и естественно... Жаль, просто безумно жаль
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