Знаменитая чешская теннисистка Яна Новотна умерла в возрасте 49 лет

Знаменитая чешская теннисистка, победительница Уимблдона-1998 Яна Новотна умерла 19 ноября в возрасте 49 лет. В последние годы бывшая спортсменка боролась с онкологическим заболеванием и умерла у себя дома в Чехии в окружении семьи.

За свою 14-летнюю профессиональную карьеру Новотна выиграла 24 чемпионских титула WTA, а также 76 титулов в парном разряде.

Она 12 раз побеждала на турнирах Большого шлема в парном разряде, но пиком ее карьеры стала победа на Уимблдоне в 1998 году в одиночке.

Также Яна дважды становилась серебряным призером Олимпиады в парном разряде и один раз завоевала бронзу в одиночном. В 2005 году спортсменку ввели в Зал теннисной славы.