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Рейтинг ATP. Долгополов завершил сезон 38-й ракеткой мира

Лидером сезона остался Рафаэль Надаль

  • 20.11.2017 13:37
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль
После завершения Итоговго турнира обновился рейтинг ATP, зафиксировавший финальные позиции теннисистов по окончанию сезона.
Первой ракеткой мира остался Рафаэль Надаль, на второй позиции держится 36-летний Роджер Федерер. С личным рекордом и третьим местом в рейтинге закончил сезон Григор Димитров, выигравший Итоговый турнир.

Что касается украинцев, то лучшим из наших стал Александр Долгополов – 38-я позиция. 116-й – Сергей Стаховский, а Илья Марченко – 199-й. Дальше – пропасть: 392-й Владислав Манафов.

Источник — Sport.ua

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