Триумф Григора Димитрова и неудачи фаворитов

Мужской Итоговый турнир оказался даже более непредсказуемым, чем женский. Огромную роль в этом сыграли травмы, эпидемией накрывшие лучших теннисистов Тура. Если бы не они, оба финалиста турнира попали бы в Лондон, в лучшем случае, в числе запасных. Да и общий уровень продемонстрированного тенниса оказался бы значительно выше. А так, за исключением персональных болельщиков Григора Димитрова и Давида Гоффена, в восторге пребывали разве что букмекеры. Хотя стоит отметить, что интриги в матчах хватало, и трехсетовые поединки были нормой.

Групповой этап.

Группа Бориса Беккера

Теннисист И В П С О 1. Роджер Федерер 3 3 0 6-2 3 2. Джек Сок 3 2 1 4-4 2 3. Александр Зверев 3 1 2 4-5 1 4. Марин Чилич 3 0 3 3-6 0

Этот квартет до турнира эксперты считали более сильным по составу участников, чем группу Сампраса. Но в итоге никто из него до финала не добрался. В стартовом матче Роджер Федерер в двух довольно упорных сетах выиграл у Джека Сока. Тем не менее, по ходу игры создалось впечатление, что американец еще может удивить. Но удивление было впереди, а тем временем в вечерней встрече Александр Зверев сломил сопротивление Марина Чилича, уступая с брейком по ходу решающего сета. Игру немца с хорватом многие считали спором за второе место в группе. Не тут-то было.

Все карты прогнозистам спутал Сок, который во втором туре выгрыз победу у опытного Чилича. Уступив первый сет 5:7, американец легко взял следующий – 6:2, а в третьем сумел отыграться со счета 1:3 по геймам и 2:4 на тайбрейке. Никому ничего не напоминает? Большой привет во Францию для Каролин Гарсии. Во втором матче дня Федерер со Зверевым обменялись победами в первых двух партиях, после чего силы покинули молодого немца, и решающий сет он поднес Роджеру на блюдечке с голубой каемочкой собственных ошибок – 6:1.

Третий день в группе Беккера начался с ничего не решающей игры Федерера с Чиличем. Роджер досрочно обеспечил себе победу в группе, а Марин ни при каких раскладах не смог бы подняться выше последнего места. Швейцарец выиграл в трех партиях, а хорват удовольствовался тем, что в каждой из трех игр взял по сету у своих соперников. Вряд ли, конечно, его это сильно утешило. Последний матч квартета между Зверевым и Соком стал спором за вторую позицию в группе и место в полуфинале. Нервного напряжения было хоть отбавляй. В итоге судьба игры решалась в третьем сете, где каждый из соперников успел полидировать с брейком до счета 4:4, после чего Сок удержал свою подачу, а Зверев – нет. Таким образом, американец вышел в полуфинал, квалифицировавшись в Лондон в последний момент и проиграв первый матч на турнире. Еще один привет Гарсии, а также артиллеристам, считающим, что снаряд дважды в одну воронку не попадает. Ну и мне самому заодно, как неудачливому прогнозисту.

Группа Пита Сампраса

Теннисист И В П С О 1. Григор Димитров 3 3 0 6-1 3 2. Давид Гоффен 3 2 1 4-3 2 3. Доминик Тим 3 1 2 3-5 1 4. Пабло Карреньо-Буста 2 0 2 1-4 0 5. Рафаэль Надаль 1 0 1 1-2 0

Первый матч в группе Сампраса между Григором Димитровым и Домиником Тимом оказался тяжелым. Болгарину удалось дожать своего соперника в трех сетах – 6:3, 5:7, 7:5. Но главное событие дня произошло в матче Рафаэля Надаля с Давидом Гоффеном. Рафа, снявшийся с четвертьфинала парижского Мастерса из-за травмы правого колена, не смог полностью восстановиться, но все равно дал бельгийцу настоящий бой. В первом сете Гоффен дважды вел с брейком, но смог взять его только на тайбрейке. Во второй партии Давид, ведя 5:3, подавал на матч, но не смог добраться даже до матчболов. На следующих двух подачах Надаля Гоффен имел суммарно четыре матчбола, причем один тройной! Однако Рафа вдруг заиграл активно, мощно, переведя и этот сет на тайбрейк, где не оставил шансов своему сопернику. Но на третью партию здоровья испанцу уже не хватило, и отыграть из двух брейков, сделанных Гоффеном в начале сета, он смог только один. 6:7(5), 7:6(4), 4:6, и после матча Надаль заявил, что снимается с турнира. Его место занял первый запасной, также испанец, Пабло Карреньо-Буста. Кто бы мог после снятия Надаля предположить, что в финал турнира выйдут два представителя именно группы Сампраса?

Во втором туре Димитров как-то уж очень легко разгромил Гоффена, отдав тому лишь два гейма, а Тим в трех сетах победил Карреньо-Бусту. Таким образом, болгарин обеспечил себе первое место в группе, а матч третьего дня между Давидом Гоффеном и Домиником Тимом должен был назвать имя второго полуфиналиста данного квартета. Но борьбы не получилось. Гоффен без особых проблем выиграл 6:4, 6:1 и вышел в полуфинал. Димитров в ничего не решавшем матче разобрался с Карреньо-Бустой, вторую игру подряд отдав своему сопернику лишь два гейма.

Полуфиналы.

Давид Гоффен – Роджер Федерер 2:6, 6:3, 6:4





Предыдущие шесть очных встреч в этой паре выиграл Федерер, и начало этого матча также не предвещало Гоффену ничего хорошего. Роджер легко взял первый сет, выполнив два брейка. Но тут бельгиец заиграл уверенно на своей подаче, цепко на приеме и неожиданно начал переигрывать своего маститого оппонента. Ни во втором, ни в третьем сетах Федереру не удалось ответить на брейк соперника, да и шансов на это он имел минимум. Таким образом, Гоффен вышел в финал, обыграв по ходу турнира двух первых сеяных. В последний раз такое в Лондоне случалось в 2009-м году, когда Роджера и Рафу обыграл Николай Давыденко. Тогда, правда, россиянину покорился и титул.

Григор Димитров – Джек Сок 4:6, 6:0, 6:3





И в этом матче теннисист, имевший преимущество в личных встречах (3:1 в пользу американца), не смог победить. Хотя первый сет, в котором соперники поочередно выигрывали по нескольку геймов подряд, все-таки остался за Соком. Но в дальнейшем преимущество Димитрова было неоспоримым.

Финал.

Григор Димитров – Давид Гоффен 7:5, 4:6, 6:3





Впервые в истории Итоговых турниров (на минуточку, с 1970-го года) в финале встретились два дебютанта. Причем, опять же, в первый раз, ни один из них не имеет в активе хотя бы одного выхода в финал турниров Большого Шлема. И, честно говоря, если оценивать уровень тенниса, продемонстрированного вчерашними финалистами, такая статистика не выглядит удивительной. Правда, борьбы и напряжения было много.

Димитров не сразу вошел в игру, но смог отыграться со счета 1:4. Двенадцатый гейм первого сета вышел долгим. Болгарин имел ряд сетболов, но всякий раз играл очень мягко, ожидая ошибки Гоффена, давая возможность тому атаковать и сравнивать счет. Тем не менее, с пятой попытки Григор добился-таки помарки соперника и выиграл партию. Во втором сете шла довольно равная игра, пока бельгиец в седьмом гейме не взял подачу Димитрова, после чего спокойно довел партию до победы. А дальше начались нервы. В начале третьего сета оба теннисиста имели шансы на брейк, пока это не удалось Димитрову – 4:2. Далее он взял собственную подачу и следом заработал тройной матчбол на подаче Гоффена. И вновь за шаг до успеха болгарин перестал играть активно, чем не преминул воспользоваться соперник, выиграв пять мячей подряд. При подаче Димитрова на матч происходила просто комедия ошибок, пока на пятом матчболе Гоффен не закончил собственные мучения, отправив в сетку простой мяч при игре с лета.

В итоге Григор Димитров поднялся на третье место в рейтинге ATP по итогам сезона. Второй финалист Лондона, Давид Гоффен, стал седьмым. А лидирует, как и раньше, Рафаэль Надаль, и Роджер Федерер все так же занимает вторую строчку с отрывом аж в четыре с половиной тысячи очков от ближайшего конкурента.

Одновременно с одиночным в Лондоне проходил Итоговый турнир в мужском парном разряде.

Парный разряд. Финал.

Хенри Континен/Джон Пирс – Лукаш Кубот/Марсело Мело 6:4, 6:2





В решающем матче сошлись две первых сеяных пары, и защитить свой прошлогодний титул удалось вторым сеяным. Тем не менее, Куботу и Мело удалось сохранить за собой первое место в парном рейтинге по итогам сезона.

Теннисный год почти окончен, осталось только провести финал розыгрыша Кубка Дэвиса между сборными Франции и Бельгии в Лилле 24-26 ноября. Финалист Лондона Давид Гоффен попробует добыть трофей теперь уже в составе своей сборной. Честно говоря, как и в финале против Димитрова, шансов немного. Даже если Гоффену удастся выиграть оба одиночных матча у Цонга и Пуя (что отнюдь не факт), то смогут ли бельгийцы зацепить где-то еще одно очко, большой вопрос. Дарсису или Бемельмансу будет тяжко это сделать в одиночке, а в паре против очень сильной французской пары Маю/Эрбер ловить вообще нечего. Понаблюдаем за противостоянием на текущей неделе.



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