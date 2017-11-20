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Димитров выиграл Итоговый турнир

Болгарин в трех сетах обыграл Гоффина

  • 20.11.2017 07:15
  • 1822 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images
© Getty Images

26-летний болгарин Григор Димитров стал победителем Итогового турнира ATP в Лондоне.

В финале соревнований Димитров в упорном поединке обыграл бельгийца Давида Гоффена: 7:5, 4:6, 6:3.

Впервые в истории турнира в финале играли дебютанты соревнований. Победа Димитрова позволила ему завершить сезон на третьем месте в мировом рейтинге, а Давид Гоффен поднялся на седьмую строчку.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    NICOLAOS1991
    online
      NICOLAOS1991, 20.11.2017 09:13
    +11
    Поздравляю Григора с первым серьезным трофеем в карьере, но должен сказать, что его игра не тянет на чемпионский уровень. Полное отсутствие бэкхенда, и на протяжении матча он совершал одну и ту же ошибку: забегая под форхенд, полностью оголял корт, при этом не пробивая остро. Вообще 2017-й один из самых неоднозначных в истории тенниса: травмы и ужасная форма топов. Кто знает, видели бы мы на итоговом большинство участников, если бы были здоровы и в форме Ноле, Энди и Стэн...
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    TimurKhAI
    online
    TimurKhAI, 20.11.2017 10:24
    -1
    Гоффен на 7-ю строчку поднимется, а не на 9-ю.
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