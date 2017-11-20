Димитров выиграл Итоговый турнир

26-летний болгарин Григор Димитров стал победителем Итогового турнира ATP в Лондоне.
В финале соревнований Димитров в упорном поединке обыграл бельгийца Давида Гоффена: 7:5, 4:6, 6:3.
Впервые в истории турнира в финале играли дебютанты соревнований. Победа Димитрова позволила ему завершить сезон на третьем месте в мировом рейтинге, а Давид Гоффен поднялся на седьмую строчку.
Источник — Sport.ua
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