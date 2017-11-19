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Континен и Пирс выиграли второй Итоговый турнир подряд

Кубот и Мело проиграли

  • 19.11.2017 19:46
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Getty Images
© Getty Images

Впервые с 2008 года в финале Итогового турнира сошлись два лучших дуэта в рейтинге АТР. В текущем сезоне Кубот и Мело выиграли в 6 и проиграли в 3 финалах. Ранее ни одному представителю Польши или Бразилии не удавалось победить на Итоговом турнире. 

Континен и Пирс стали первыми чемпионами, которым удалось защитить свой титул на Итоговых соревнованиях с 2004 года, когда братья Брайаны выиграли на турнире во второй раз подряд. В прошлом сезоне финско-австралийская пара одолела в финале в Лондоне пару Равен Клаасен / Раджив Рам. Сегодня Континену и Пирсу для победы потребовалось три брейка, при этом Хенри и Джон не отдали ни одного гейма на своей подаче.

Континен и Пирс до сегодняшнего матча вели в статистике противостояний с Куботом и Мело 3-1. В октябре теннисисты также встречались в финале - на Мастерсе в Шанхе, где Джон и Хенри оформили победу в двух сетах (6-4, 6-2).

В 2017-м году Континен и Пирс также выиграли Открытый чемпионат Австралии, турниры в Вашингтоне, Пекине и Шанхае. На пути к второму трофею Итогового чемпионата финн и австралиец были сильнее дуэтов Ройер / Текэу, Клаасен / Рам и Маррей / Суарес. В группе теннисисты потерпели одно поражение - от пары Винус / Харрисон.

Марсело Мело и Лукаш Кубот сохранят за собой первое место в парном рейтинге по итогам сезона.

[2] Хенри Континен (Финляндия) / Джон Пирс (Австралия) - [1] Лукаш Кубот (Польша) / Марсело Мело (Бразилия) 6-4 6-2

Источник — Большой теннис Украины

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