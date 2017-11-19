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Коккинакис получил wild card на Australian Open

Австралиец вновь сыграет на своем домашнем турнире

  • 19.11.2017 15:35
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21-летний австралийский теннисист Танаси Коккинакис получил wild card на Australian Open.

Коккинакис дважды уже выступал во втором раунде Открытого чемпионата Австралии, но последние два года у него выпали из-за травм.

Австралиец лишь этим летом вернулся в теннис, пропустив полтора года.

Источник — Sport.ua

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