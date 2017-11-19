Итоговый турнир. Димитров стал вторым финалистом

Григор Димитров сыграет в главном матче Итогового турнира ATP в Лондоне.
В полуфинале болгарский теннисист в трех сетах переиграл Джека Сока из США и стал вторым представителем группы Пита Сампраса, который выступит в финале.
Итоговый турнир. Полуфинал
Григор Димитров (Болгария) – Джек Сок (США) – 4:6, 6:0, 6:3.
Напомним, в первом матче 1/2 финала Роджер Федерер сенсационно уступил Давиду Гоффену.
Будущие финалисты встречались во втором туре группового раунда, легкую победу одержал Димитров 6:0, 6:2.
Источник — Sport.ua
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