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Итоговый турнир. Димитров стал вторым финалистом

Болгарский теннисист в трех сетах обыграл Джека Сока из США

  • 19.11.2017 00:31
  • 1147 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images.
© Getty Images.

Григор Димитров сыграет в главном матче Итогового турнира ATP в Лондоне.

В полуфинале болгарский теннисист в трех сетах переиграл Джека Сока из США и стал вторым представителем группы Пита Сампраса, который выступит в финале.

Итоговый турнир. Полуфинал
Григор Димитров (Болгария) – Джек Сок (США) – 4:6, 6:0, 6:3.

Напомним, в первом матче 1/2 финала Роджер Федерер сенсационно уступил Давиду Гоффену.

Будущие финалисты встречались во втором туре группового раунда, легкую победу одержал Димитров 6:0, 6:2.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 19.11.2017 00:46
    +6
    А на бумаге группа Беккера выглядела сильнее. Вообще, странный какой-то турнир получается. Осталось только Гоффену финал выиграть, чтобы совсем всех удивить.
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    BadBeatBoy
    online
      BadBeatBoy, 19.11.2017 21:31
    0
    ставлю на Димитрова
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