Итоговый турнир. Гоффен сенсационно обыграл Федерера

Давид Гоффен сотворил еще одну сенсацию на Итоговом турнире ATP, который проходит в Лондоне.
В полуфинальном матче бельгийский теннисист проиграл первый сет Роджеру Федереру, но смог совершить камбек, отправив домой главного фаворита.
Итоговый турнир. Полуфинал
Давид Гоффен (Бельгия) – Роджер Федерер (Швейцария) – 2:6, 6:3, 6:4.
Напомним, в первом круге группового этапа Гоффен обыграл Рафаэля Надаля, после чего испанец покинул турнир, сославшись на травму.
В 22:00 стартует второй полуфинал, в котором сразятся Григор Димитров (Болгария) и Джек Сок (США).
Источник — Sport.ua
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