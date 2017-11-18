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Итоговый турнир. Гоффен сенсационно обыграл Федерера

Бельгийский теннисист стал первым финалистом

  • 18.11.2017 18:21
  • 1799 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Давид Гоффин
© Getty Images. Давид Гоффин

Давид Гоффен сотворил еще одну сенсацию на Итоговом турнире ATP, который проходит в Лондоне.

В полуфинальном матче бельгийский теннисист проиграл первый сет Роджеру Федереру, но смог совершить камбек, отправив домой главного фаворита.

Итоговый турнир. Полуфинал
Давид Гоффен (Бельгия) – Роджер Федерер (Швейцария) – 2:6, 6:3, 6:4.

Напомним, в первом круге группового этапа Гоффен обыграл Рафаэля Надаля, после чего испанец покинул турнир, сославшись на травму.

В 22:00 стартует второй полуфинал, в котором сразятся Григор Димитров (Болгария)  и Джек Сок (США).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 18.11.2017 18:42
    +4
    Вот и ни одного титана не осталось. Зато есть шанс проявить себя второму эшелону. От Гоффена вряд ли кто-то ожидал двух побед над топами, но проблемы Надаля и Федерера ему очень помогли.
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    Remark79
      Remark79, 18.11.2017 19:57
    +2
    Молодець!
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