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Итоговый турнир. Димитров обыграл Карреньо-Бусту

В полуфинале болгарский теннисист встретится с Джеком Соком из США

  • 18.11.2017 14:31
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Getty Images. Григор Димитров
© Getty Images. Григор Димитров
Болгарский теннисист Григор Димитров переиграл испанца Пабло Карреньо-Бусту в заключительном матче группового этапа Итогового турнира (ATP), проходящего в Лондоне.
 
Встреча, которая продолжалась 1 час и 2 минуты, завершилась в двух сетах.
 
Итоговый турнир. Групповой раунд
Пабло Корреньо-Буста (Испания) – Григор Димитров (Болгария) – 1:6, 1:6.
 
Димитров одержал победы во всех трех матчах в группе A и вышел в полуфинал турнира, где встретится с Джеком Соком из США.
 
В другом полуфинале сыграют швейцарец Роджер Федерер и бельгиец Давид Гоффен.
 
Полуфинальные матчи состоятся сегодня. Финал Итогового турнира ATP пройдет завтра, 19 ноября.

Источник — Sport.ua

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