Итоговый турнир. Димитров обыграл Карреньо-Бусту

Болгарский теннисист Григор Димитров переиграл испанца Пабло Карреньо-Бусту в заключительном матче группового этапа Итогового турнира (ATP), проходящего в Лондоне.
Встреча, которая продолжалась 1 час и 2 минуты, завершилась в двух сетах.
Итоговый турнир. Групповой раунд
Пабло Корреньо-Буста (Испания) – Григор Димитров (Болгария) – 1:6, 1:6.
Димитров одержал победы во всех трех матчах в группе A и вышел в полуфинал турнира, где встретится с Джеком Соком из США.
В другом полуфинале сыграют швейцарец Роджер Федерер и бельгиец Давид Гоффен.
Полуфинальные матчи состоятся сегодня. Финал Итогового турнира ATP пройдет завтра, 19 ноября.
Источник — Sport.ua
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