Итоговый турнир. Гоффен обыграл Тима и вышел в полуфинал

Давид Гоффен вышел в полуфинал Итогового турнира ATP. Бельгийский теннисист переиграл австрийца Доминика Тима.
Итоговый турнир. Групповой раунд
Доминик Тим (Австрия) – Давид Гоффен (Бельгия) – 4:6, 1:6.
Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Гоффен дважды подал навылет и совершил пять двойных ошибок. На счету Тима один эйс, шесть ошибок на подаче и один брейк.
Гоффен выиграл второй матч на турнире и вышел в полуфинал турнира, в котором сыграет со швейцарцем Роджером Федерером. Во втором полуфинале встретятся Джек Сок из США и болгарин Григори Димитров.
Полуфинальные матчи состоятся сегодня. Финал Итогового турнира ATP пройдет завтра, 19 ноября.
Источник — Sport.ua
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