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Итоговый турнир. Гоффен обыграл Тима и вышел в полуфинал

В 1/2 финала турнира бельгийский теннисист сразится со швейцарцем Роджером Федерером

  • 18.11.2017 13:57
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Getty Images. Давид Гоффен
© Getty Images. Давид Гоффен
Давид Гоффен вышел в полуфинал Итогового турнира ATP. Бельгийский теннисист переиграл австрийца Доминика Тима.
 
Итоговый турнир. Групповой раунд
Доминик Тим (Австрия) – Давид Гоффен (Бельгия) – 4:6, 1:6.
 
Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Гоффен дважды подал навылет и совершил пять двойных ошибок. На счету Тима один эйс, шесть ошибок на подаче и один брейк.
 
Гоффен выиграл второй матч на турнире и вышел в полуфинал турнира, в котором сыграет со швейцарцем Роджером Федерером. Во втором полуфинале встретятся Джек Сок из США  и болгарин Григори Димитров.
 
Полуфинальные матчи состоятся сегодня. Финал Итогового турнира ATP пройдет завтра, 19 ноября.

Источник — Sport.ua

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