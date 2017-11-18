Итоговый турнир. Гоффен обыграл Тима и вышел в полуфинал

Як можна давати новину в такому форматі??? Та хоть таблицю дайте!!! АФтару дайте також "жасл...

Команду расфомировать деньги отдать людям, гостробайтеров депортировать на родину итд.

Спокойно ночи! болей за Украинский футбол.

Дядька, мой ник был создан в первый год создания спорт юа. И я никогда не изменю своего мнения. П...

Ты уже третий ник за день поменял.

Бутко сегодня просто ОЛЕНЬ! Парадокс украинского футбола - украинские футболисты, понимая что в е...

Это не укр клуб. И те кто говорит что болеет за Украину просто говномет. Этот клубец никогда не ...