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Пекин. Четвертьфинал Свитолина – Гарсия признан WTA лучшим матчем года

Поединок 1/4 финала на China Open возглавил топ-5 лучших матчей сезона в туре

  • 17.11.2017 22:06
  • 848 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Каролин Гарсия и Элина Свитолина
© Getty Images. Каролин Гарсия и Элина Свитолина
Поединок Элины Свитолиной против Каролин Гарсии в 1/4 финала на China Open возглавил пятерку лучших матчей сезона в туре, которую на этой неделе представляет официальный сайт WTA.
 
Напомним, поединок первой ракетки Украины против теннисистки из Франции на соревнованиях в Пекине продолжался 3,5 часа и завершился в пользу Гарсии со счетом: 6:7(5), 7:5, 7:6(6). В решающей партии Элина дважды выходила подавать на победу, но в итоге Каролин удалось перевести сет на тайбрейк. Свитолина своим матчболом не воспользовалась, а Гарсия все-таки сумела оформить выход в полуфинал: 8:6 на тайбрейке. 
 
ТОП-5 матчей года по версии WTA
 
1-е место: Элина Свитолина - Каролин Гарсия, Пекин, 1/4 финала
2-е место: Симона Халеп - Кристина Младенович, Мадрид, финал
3-е место: Елена Веснина - Светлана Кузнецова, Индиан-Уэллс, финал
4-е место: Каролин Возняцки - Каролина Плишкова, Торонто, 1/4 финала
5-е место: Кристина Младенович - Юлия Путинцева, Санкт-Петербург, финал.

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    blade2017
    online
      blade2017, 18.11.2017 12:41
    0
    Да. Этот матч и правда, запомнился. Жаль, результат не в нашу пользу.
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