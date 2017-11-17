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Рафаэль Надаль выиграл суд у бывшего министра спорта Франции

Парижский суд обязал Розелин Башло возместить теннисистку моральную компенсацию по делу о клевете

  • 17.11.2017 13:45
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Парижский суд удовлетворил иск испанца Рафаэля Надаля в отношении бывшего министра спорта Франции Розелин Башло, которая голословно обвинила его в употреблении допинга.

В марте прошлого года Башло в одном из телеинтервью заявила, что Надаль в 2012 году пропустил семь месяцев не из-за травмы, как об этом было объявлено, а по причине положительной допинг-пробы. При этом экс-чиновница не представила никаких доказательств.

Месяц спустя юристы 31-летнего спортсмена подали в суд на Башло за клевету, требуя компенсации размере 100 тысяч евро. Средства должны были быть направлены на благотворительность. По словам теннисиста, он никогда не принимал запрещенных веществ.

Парижский суд признал Башло виновной в клевете и приговорил ее к штрафу в 500 евро, а также обязал ее компенсировать Надалю моральный ущерб в размере 10 тысяч евро и заплатить еще две тысячи в качестве возмещения судебных издержек.

Источник — Newsru.com

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