Винус Уильямс ограбили на 400 тысяч долларов

Экс-первую ракетку мира Винус Уильямс ограбили на общую сумму в 400 тысяч долларов.
Американка пострадала от кражи в тот момент, когда выступала на US Open в начале сентября.
Дом теннисистки в районе Палм-Бич-Гарденс (штат Флорида) был ограблен неизвестными на сумму около 400 тысяч долларов.
Источник — Sport.ua
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