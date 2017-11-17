Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Винус Уильямс ограбили на 400 тысяч долларов

Дом американки подвергся нападению

  • 17.11.2017 07:16
  • 987 просмотров
  • 0 комментария
Метки
btu.org.ua. Винус Уильямс
© btu.org.ua. Винус Уильямс

Экс-первую ракетку мира Винус Уильямс ограбили на общую сумму в 400 тысяч долларов.

Американка пострадала от кражи в тот момент, когда выступала на US Open в начале сентября.

Дом теннисистки в районе Палм-Бич-Гарденс (штат Флорида) был ограблен неизвестными на сумму около 400 тысяч долларов.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.