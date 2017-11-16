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Итоговый турнир. Федерер в трех сетах обыграл Марина Чилича

Швейцарец выиграл все три матча группового этапа

  • 16.11.2017 19:39
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

Роджер Федерер одержал третью победу на групповом этапе Итогового турнира ATP.

В заключительном матче группового раунду швейцарец обыграл хорвата Марина Чилича, который уже не имел шансов на выход в полуфинал.

Экс-первой ракетке мира понадобилось три сета для победы над пятой ракеткой мира: 6:7(5), 6:4, 6:1.

Соперником Федерера по полуфиналу станет победитель матча Тим – Гоффен.

Источник — Sport.ua

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