Итоговый турнир. Тим обыграл Корреньо-Бусту

Вчера днем Григор Димитров стал первым игроком из группы Пита Сампраса, который вышел в полуфинал Итогового турнира ATP.
Во втором матче квартета австриец Доминик Тим переиграл испанца Пабло Корреньо-Бусту, который заменил своего соотечественника Рафаэля Надаля, покинувшего турнир из-за травмы.
Итоговый турнир. Групповой раунд
Пабло Корреньо-Буста (Испания) – Доминик Тим (Австрия) – 3:6, 6:3, 4:6.
Расклады в группе:
- Григор Димитров вышел с первого места и сыграет в полуфинале против победителя матча Сок – Зверев.
- Доминик Тим и Давид Гоффен сразятся в последнем туре за право сыграть в полуфинале против Роджера Федерера.
Источник — Sport.ua
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