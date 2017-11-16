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Итоговый турнир. Тим обыграл Корреньо-Бусту

Австриец сохранил шансы на выход в полуфинал

  • 16.11.2017 08:26
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Getty Images. Доминик Тим
© Getty Images. Доминик Тим

Вчера днем Григор Димитров стал первым игроком из группы Пита Сампраса, который вышел в полуфинал Итогового турнира ATP.

Во втором матче квартета австриец Доминик Тим переиграл испанца Пабло Корреньо-Бусту, который заменил своего соотечественника Рафаэля Надаля, покинувшего турнир из-за травмы.

Итоговый турнир. Групповой раунд
Пабло Корреньо-Буста (Испания) – Доминик Тим (Австрия) – 3:6, 6:3, 4:6.

Расклады в группе:

- Григор Димитров вышел с первого места и сыграет в полуфинале против победителя матча Сок – Зверев.
- Доминик Тим и Давид Гоффен сразятся в последнем туре за право сыграть в полуфинале против Роджера Федерера.

Источник — Sport.ua

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