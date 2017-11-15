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Итоговый турнир. Димитров стал вторым полуфиналистом

Болгарин в двух сетах разгромил Гоффина

  • 15.11.2017 18:14
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Getty Images. Григор Димитров
© Getty Images. Григор Димитров

Болгарин Григор Димитров стал вторым полуфиналистом Итогового турнира ATP.

Шестая ракетка соревнований разгромил бельгийца Давида Гоффина – 6:0, 6:2.

Ранее Димитров обыграл Доминика Тима из Австрии. Напомним, что первым полуфиналистом из квартета Беккера стал Роджер Федерер.

Источник — Sport.ua

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