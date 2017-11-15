Итоговый турнир. Димитров стал вторым полуфиналистом

Болгарин Григор Димитров стал вторым полуфиналистом Итогового турнира ATP.
Шестая ракетка соревнований разгромил бельгийца Давида Гоффина – 6:0, 6:2.
Ранее Димитров обыграл Доминика Тима из Австрии. Напомним, что первым полуфиналистом из квартета Беккера стал Роджер Федерер.
Источник — Sport.ua
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