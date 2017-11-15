Радек Штепанек завершил карьеру

Чешский теннисист Радек Штепанек объявил о завершении карьеры.
В этом году 38-летнему спортсмену сделали операцию на позвоночнике восстановление после которой пошло не по плану. Врачи рекомендовали теннисисту воздержаться от профессионального спорта.
За свою карьеру Штепанек дважды выигрывал титул «Большого шлема» в парном разряде.
Источник — Sport.ua
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