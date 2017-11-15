Роджер Федерер вышел на первое место по призовым среди спортсменов

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер вышел на первое место по сумме призовых, заработанных в спорте.
После выхода в полуфинал Итогового турнира ATP на счету Федерера суммарно за всю карьеру стало 110 235 682 долларов, это почти на 200 тысяч долларов больше, чем у гольфиста Тайгера Вудса.
За свою профессиональную карьеру Федерер выиграл 95 титулов.
Источник — Sport.ua
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