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Роджер Федерер вышел на первое место по призовым среди спортсменов

Швейцарец обошел Тайгера Вудса

  • 15.11.2017 14:58
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ATP. Роджер Федерер
© ATP. Роджер Федерер

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер вышел на первое место по сумме призовых, заработанных в спорте.

После выхода в полуфинал Итогового турнира ATP на счету Федерера суммарно за всю карьеру стало 110 235 682 долларов, это почти на 200 тысяч долларов больше, чем у гольфиста Тайгера Вудса.

За свою профессиональную карьеру Федерер выиграл 95 титулов.

Источник — Sport.ua

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