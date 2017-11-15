Итоговый турнир. Федерер обыграл Зверева и вышел в полуфинал

Роджер Федерер одержал вторую победу в групповом этапе Итогового турнира ATP.
В третий игровой день швейцарский теннисист в трех сетах обыграл представителя Германии Александра Зверева.
В параллельном матче американец Джек Сок также в трех сетах сломил сопротивление хорвата Марина Чилича.
Итоговый турнир. Группа Бориса Беккера
Роджер Федерер (Швейцария) – Александр Зверев (Германия) – 7:6(6), 5:7, 6:1.
Джек Сок (США) – Марин Чилич (Хорватия) – 5:7, 6:2, 7:6(4).
Таким образом, в группе ситуация следующая:
– Федерер вышел в полуфинал с первого места,
– За второе место будет сыгран очный матч между Зверевым и Соком,
– Чилич пакует чемоданы и сыграет против Федерера в последнем туре только за престиж и премиальные.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.