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Итоговый турнир. Федерер обыграл Зверева и вышел в полуфинал

Джек Сок лишил Марина Чилича шансов на выход из группы

  • 15.11.2017 12:05
  • 881 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Александр Зверев и Роджер Федерер
© Getty Images. Александр Зверев и Роджер Федерер

Роджер Федерер одержал вторую победу в групповом этапе Итогового турнира ATP.

В третий игровой день швейцарский теннисист в трех сетах обыграл представителя Германии Александра Зверева.

В параллельном матче американец Джек Сок также в трех сетах сломил сопротивление хорвата Марина Чилича.

Итоговый турнир. Группа Бориса Беккера
Роджер Федерер (Швейцария) – Александр Зверев (Германия) – 7:6(6), 5:7, 6:1.
Джек Сок (США) – Марин Чилич (Хорватия) – 5:7, 6:2, 7:6(4).

Таким образом, в группе ситуация следующая:

– Федерер вышел в полуфинал с первого места,
– За второе место будет сыгран очный матч между Зверевым и Соком,
– Чилич пакует чемоданы и сыграет против Федерера в последнем туре только за престиж и премиальные.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    svv46
      svv46, 15.11.2017 12:49
    +1
    Встречи лучших теннисистов мира не транслирует ни один телеканал . Не понятно
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 15.11.2017 14:03
    0
    Роджер тоже отнюдь не в идеальной форме. Но у Зверева проблем еще больше. А вот Сок имеет шанс на сенсацию. Зверев, конечно, будет фаворитом их очной встречи, но по первым двум матчам американец далеко не безнадежен. Многое будет зависеть от самого Зверева. Если он будет играть, как в третьем сете с Федерером, ему поможет только чудо.
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    Oleg Bugaets
    online
      Oleg Bugaets, 15.11.2017 14:20
    +3
    Звєрєва хватило тільки на два сета-в третьому тільки довгими руками махав
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