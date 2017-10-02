Свитолина на следующей неделе может стать первой ракеткой мира

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина в случае победы на Открытом чемпионате Китая станет первой ракеткой мира.
Украинка получила такой шанс после вылета из турнира лучшей на данный момент теннисистки мира – Гарбинье Мугурусы. Испанка не смогла доиграть свой матч первого круга против Барборы Стрыцовой из Чехии и потеряла в рейтинге 110 очков.
Теперь по итогам China Open сразу 3 теннисистки могут подняться на вершину мирового рейтинга. Симоне Халеп достаточно будет выйти в финал, а Каролина Плишкова в случае выхода в финал сравняется по очкам с Мугурусой. Добавим, что обе теннисистки находятся в одной половине сетки.
Свитолина находится во второй половине сетки и пока ей предстоит сыграть матч второго круга против Эшли Барти из Австралии.
Источник — Sport.ua
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А взагалі, в жіночому тенісі зараз немає жодної гегемонії, і виграти може кожна в кожної. Тому, якщо Еліна зможе досягти вершини (а шанси на це були і раніше), то це буде просто фантастичне досягнення.
З вірою в Еліну!
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