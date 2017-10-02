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Свитолина на следующей неделе может стать первой ракеткой мира

Для этого украинке нужно выиграть турнир в Пекине

  • 02.10.2017 17:13
  • 2361 просмотров
  • 7 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина в случае победы на Открытом чемпионате Китая станет первой ракеткой мира.

Украинка получила такой шанс после вылета из турнира лучшей на данный момент теннисистки мира – Гарбинье Мугурусы. Испанка не смогла доиграть свой матч первого круга против Барборы Стрыцовой из Чехии и потеряла в рейтинге 110 очков.

Теперь по итогам China Open сразу 3 теннисистки могут подняться на вершину мирового рейтинга. Симоне Халеп достаточно будет выйти в финал, а Каролина Плишкова в случае выхода в финал сравняется по очкам с Мугурусой. Добавим, что обе теннисистки находятся в одной половине сетки.

Свитолина находится во второй половине сетки и пока ей предстоит сыграть матч второго круга против Эшли Барти из Австралии.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    endi_vilch_95
      endi_vilch_95, 02.10.2017 17:36
    +9
    Элиночка, давай, мы верим в тебя! Гордость ты наша!
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    ruslan17c
    online
      ruslan17c, 02.10.2017 17:51
    +3
    Еліна давно вже могла стати першою ракеткою світу якби зіграла турнір в Ухані, але для неї зараз це не пріоритет..вона готується до підсумкового турніру в Сингапурі і там красиво хоче стати першою ракеткою, і сіятись в Австралії першим номером
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    Андрій Оліярник
      Андрій Оліярник, 02.10.2017 17:56
    +1
    сітка відкрилась аж до фіналу без топів.Кербер тоже вилетіла
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 02.10.2017 18:07
    +1
    Андрій Оліярник, 02.10.2017 17:56
    сітка відкрилась аж до фіналу без топів.Кербер тоже вилетіла
    Тут смотря кого в топы записывать. Возняцки остается, но она по стилю удобна для Элины. А вот Квитова вроде не совсем сейчас топ, но это главный ночной кошмар Свитолиной в карьере. И нельзя недооценивать Барти.
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    Андрій Оліярник
      Андрій Оліярник, 02.10.2017 18:19
    0
    3 круг Квітова Возняцки-когось точно не буде.а там аж в півфіналі
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    blade2017
    online
      blade2017, 02.10.2017 18:19
    +3
    Нужно просто постараться выиграть каждый следующий матч. И не смотреть по сторонам. И не просчитывать варианты. "Делай, что должен, и будь, что будет!"(с)
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    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 02.10.2017 18:20
    +4
    Все виглядає настільки красиво, що не віриться. Головне для Світоліної викинути всі думки про вершину рейтингу. А найважливіше завтра пройти Барті, бо на даному етапі суперник дуже складний. До півфіналу в принципі сильнішого не буде.
    А взагалі, в жіночому тенісі зараз немає жодної гегемонії, і виграти може кожна в кожної. Тому, якщо Еліна зможе досягти вершини (а шанси на це були і раніше), то це буде просто фантастичне досягнення.
    З вірою в Еліну!
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