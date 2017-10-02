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Пекин. Цуренко проиграла Лепченко в первом круге

Украинка неудачно стартовала на турнире China Open

  • 02.10.2017 15:17
  • 81 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко проиграла матч первого круга на Открытом чемпионате Китая по теннису.

Украинка в трех сетах уступила представительнице США Варваре Лепченко.

Пекин. 1-й круг
Леся Цуренко (Украина) – Варвара Лепченко (США) – 7:5, 4:6, 2:6.

Во втором раунде Лепченко сыграет с Петрой Квитовой из Чехии.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 02.10.2017 15:20
    0
    Тут даже комментировать нечего. Леся во всей своей красе. Третий сет даже не смотрел, настолько все было очевидно.
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