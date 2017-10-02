Пекин. Цуренко проиграла Лепченко в первом круге

Ага)) Богатей думкой и дальше

Ироничная улыбка, никак не ассоциирующаяся с радостью.

вы еще Роналдиньо не видели)) он вообще по каждому поводу улыбается, такая нация жизнерадостная.....

А взагалі прикольно, неправильно перевести people як "люди" замість "народ" і...

Мир все больше становится интернациональным,нет ничего страшного если пришел Марлос.Жаль что в св...

Марлос - в целом игрок и неплохой, но укреплять им сборную Украины не стоит! Неужели футбольная У...