Пекин. Цуренко проиграла Лепченко в первом круге

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко проиграла матч первого круга на Открытом чемпионате Китая по теннису.
Украинка в трех сетах уступила представительнице США Варваре Лепченко.
Пекин. 1-й круг
Леся Цуренко (Украина) – Варвара Лепченко (США) – 7:5, 4:6, 2:6.
Во втором раунде Лепченко сыграет с Петрой Квитовой из Чехии.
Источник — Sport.ua
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