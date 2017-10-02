Пекин. Надежда Киченок и Ольга Савчук проиграли на старте турнира

Украинские теннисистки Ольга Савчук и Надежда Киченок покидают парный разряд Открытого чемпионата Китая.
Савчук в дуэте со словенкой Катариной Среботник уступила в первом круге тандему Эшли Барти / Кейси Деллакуа: 1-6, 2-6.
Надежда Киченок в дуэте с представительницей Австралии Анастасией Родионовой проиграла в трехсетовом противостоянии паре Габриэла Дабровски / Ифань Сюй: 6-1, 2-6, 8-10
Источник — Sport.ua
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