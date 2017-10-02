Рейтинг ATP. Долгополов вернулся в ТОП-50

Юрій Миколаєвич ми і Феєнорд пам'ятаємо!!! 3-0 на початку другого тайму і 3-3!!!!!! на 92хв матчу...

Хули орете "СЕПАР" ? Говорят в 91 году был один референдум, после чего одна страна неза...

Ой дебилы, куево думают жили в Испании, все куевое у них впереди!

Да куда уж нам до рекорда шахтера в матче с Баварией Не каждая священная корова сможет п...

С каких пор Запорожский стадион стал домашним для ДК?

Дело не в этом. Система начисления денег идет одна для всех, все топ-клубы (Реал,Барселона,ПСЖ,Че...

мда, і статистика доволі однозначна - 4-8 по ударах в створ воріт. ДК скочується все нижче, а Зор...