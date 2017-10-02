Рейтинг ATP. Долгополов вернулся в ТОП-50

Первая ракетка Украины Александр Долгополов вернулся в ТОП-50 рейтинга ATP.
Финалист турнира в Китае на минувшей неделе поднялся в обновленном рейтинге на девять строк вверх и занял 44-е место.
Сергей Стаховский расположился на 103-й позиции, Марченко – 195-й.
Лидирует в рейтинге испанец Рафаэль Надаль.
Источник — Sport.ua
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