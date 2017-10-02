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Рейтинг ATP. Долгополов вернулся в ТОП-50

Стаховский подбирается к сотне сильнейших

  • 02.10.2017 10:44
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Рейтинг ATP. Долгополов вернулся в ТОП-50

Первая ракетка Украины Александр Долгополов вернулся в ТОП-50 рейтинга ATP.

Финалист турнира в Китае на минувшей неделе поднялся в обновленном рейтинге на девять строк вверх и занял 44-е место.

Сергей Стаховский расположился на 103-й позиции, Марченко – 195-й.

Лидирует в рейтинге испанец Рафаэль Надаль.

Источник — Sport.ua

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