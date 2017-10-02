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Рейтинг WTA. Бондаренко вернулась в ТОП-100

Элина Свитолина сохранила третью строчку

  • 02.10.2017 09:02
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Getty Images
© Getty Images

Победительница турнира в Ташкенте Катерина Бондаренко вернулась в сотню лучших теннисисток мира. В обновленном рейтинге WTA украинка занимает 87-е место.

Лучшей же среди украинок остается Элина Свитолина – 3-я позиция. Леся Цуренко занимает 51-е место.

Лидирует в мировом рейтинге Гарбинье Мугуруса, на второй строчке Симона Халеп.

Источник — Sport.ua

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