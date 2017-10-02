Рейтинг WTA. Бондаренко вернулась в ТОП-100

Победительница турнира в Ташкенте Катерина Бондаренко вернулась в сотню лучших теннисисток мира. В обновленном рейтинге WTA украинка занимает 87-е место.
Лучшей же среди украинок остается Элина Свитолина – 3-я позиция. Леся Цуренко занимает 51-е место.
Лидирует в мировом рейтинге Гарбинье Мугуруса, на второй строчке Симона Халеп.
Источник — Sport.ua
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