Пекин. Свитолина пробилась во второй раунд

Украинская теннисистка Элина Свитолина победно вернулась на корты после поражения в 1/4 финала Открытого чемпионата США.
В первом круге турнира China Open украинка в двух сетах обыграла хозяйку соревнований Линь Чжу.
Пекин. 1-й круг
Элина Свитолина (Украина) – Линь Чжу (Китай) – 6:3, 6:2.
В первом сете ключевым стал третий гейм, в котором Свитолина в напряженной борьбе сделать брейк. Китаянка также периодически зарабатывала брейкпоинты, но безрезультатно.
В 4-м гейме второй партии украинка смогла отыграть 5 брейкпоинтов в четвертом гейме, что и предопределило результат поединка. Больше китаянка не выиграла ни одного гейма.
Во втором круге Элина Свитолина сыграет против автралийки Эшли Барти, которая вчера проиграла в финалом поединке в Ухане.
Источник — Sport.ua
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