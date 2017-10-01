Пекин. Свитолина пробилась во второй раунд

Украинская теннисистка Элина Свитолина победно вернулась на корты после поражения в 1/4 финала Открытого чемпионата США.

В первом круге турнира China Open украинка в двух сетах обыграла хозяйку соревнований Линь Чжу.

Пекин. 1-й круг

Элина Свитолина (Украина) – Линь Чжу (Китай) – 6:3, 6:2.

В первом сете ключевым стал третий гейм, в котором Свитолина в напряженной борьбе сделать брейк. Китаянка также периодически зарабатывала брейкпоинты, но безрезультатно.

В 4-м гейме второй партии украинка смогла отыграть 5 брейкпоинтов в четвертом гейме, что и предопределило результат поединка. Больше китаянка не выиграла ни одного гейма.

Во втором круге Элина Свитолина сыграет против автралийки Эшли Барти, которая вчера проиграла в финалом поединке в Ухане.