Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Пекин. Свитолина пробилась во второй раунд

Первая ракетка Украины в двух сетах оказалась сильнее китаянки Линь Чжу

  • 01.10.2017 16:16
  • 540 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина победно вернулась на корты после поражения в 1/4 финала Открытого чемпионата США.

В первом круге турнира China Open украинка в двух сетах обыграла хозяйку соревнований Линь Чжу.

Пекин. 1-й круг
Элина Свитолина (Украина) – Линь Чжу (Китай) – 6:3, 6:2.

В первом сете ключевым стал третий гейм, в котором Свитолина в напряженной борьбе сделать брейк. Китаянка также периодически зарабатывала брейкпоинты, но безрезультатно.

В 4-м гейме второй партии украинка смогла отыграть 5 брейкпоинтов в четвертом гейме, что и предопределило результат поединка. Больше китаянка не выиграла ни одного гейма.

Во втором круге Элина Свитолина сыграет против автралийки Эшли Барти, которая вчера проиграла в финалом поединке в Ухане.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 01.10.2017 16:40
    0
    Счет далеко не отражает хода борьбы. Китаянка заработала кучу брейкпойнтов, но решающие мячи то сама дарила Элине, то Свитолина сама их отыгрывала успешными действиями. До счета 3:2 во втором сете борьба была довольно конкурентной. Хорошо, что первый матч после перерыва был именно с такой соперницей. Немного удалось почувствовать корт. Но нужно улучшать процент первой подачи. С Барти такая игра уже не пройдет, необходимо показывать топовый теннис, поскольку австралийка сейчас на серьезном ходу.
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 01.10.2017 16:43
    +1
    Молодец с почином, по игре писать ничего не хочется уровень соперниц был с разных полюсов, смотрим и болеем дальше
    Ссылка
    Comraddm
    online
      Comraddm, 01.10.2017 16:45
    0
    >в котором Свитолина в напряженной борьбе сделать брейк.
    Мая твая не панимать
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.